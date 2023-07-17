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Giriş Tarihi: 17.7.2023 15:32 Son Güncelleme: 17.7.2023 15:44

İki kardeş dumandan zehirlendi

Bursa'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen iki çocuk ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Remzi YILMAZ
İki kardeş dumandan zehirlendi

Bursa'nın Eşrefzade Mahallesi Topkapı mevkiinde üç katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda anne ve babanın işte olduğu bir sırada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Evde yalnız kalan üç çocuktan ikisi dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri küçük çocukları içeriden çıkarmak için seferber oldu. İtfaiye eri camı kırdığı esnada parçalanan cam kırıklarından dolayı yaralandı. İçeriye giren ekipler dumandan etkilenen Şirin T. (4) ve Yağmur. T (2)'yi bularak dışarıya çıkardılar.

Çıkan dumandan etkilen ve baygın halde bulunan iki kardeşten Yağmur T.'nin kalbi durdu. İtfaiye ekipleri olay yerinde küçük yağmura suni teneffüs yaptı daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan iki kardeşten kalbi duran küçük Yağmur'un kalbinin yeniden çalıştırıldığı diğer kardeş Şirin'i de gerekli müdahalenin yapıldığı hayati tehlikeleri bulunduğu için Bursa'ya sevk edildiği öğrenildi.

İki kardeş dumandan zehirlendi | Video

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İki kardeş dumandan zehirlendi
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