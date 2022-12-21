Haberler Yaşam Haberleri İki kardeş ‘hızlı geçme’ dedikleri için öldürüldü
Giriş Tarihi: 22.12.2022

İki kardeş ‘hızlı geçme’ dedikleri için öldürüldü

Adana’da bir hafta önce cinayete kurban giden iki kardeşin, “Sokaktan hızlı geçme” dedikleri için husumetli oldukları kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kardeş ‘hızlı geçme’ dedikleri için öldürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde Emrah (28) ve Vahit Kara (37) kardeşlerin 14 Aralık'ta öldürülmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olay günü Kara kardeşlerin, husumetli oldukları grubun aracına doğru koştukları sırada Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indi. Bu sırada Emrah Kara, Bora'yı ayağından vurdu. Bora da Vahit Kara'yı başından, Emrah Kara'yı da göğsünden vurarak öldürdü.



Emrah Kara'nın, geçen kasımda otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek uyardığı ve aralarında husumet başladığı öğrenildi. Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikâyetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettiği öğrenildi. Müslüm ve Ferdi Bora tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş! Kartal, Şanlıurfsapor’u geriden gelerek devirdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kardeş ‘hızlı geçme’ dedikleri için öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA