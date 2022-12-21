İki kardeş ‘hızlı geçme’ dedikleri için öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde Emrah (28) ve Vahit Kara (37) kardeşlerin 14 Aralık'ta öldürülmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olay günü Kara kardeşlerin, husumetli oldukları grubun aracına doğru koştukları sırada Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indi. Bu sırada Emrah Kara, Bora'yı ayağından vurdu. Bora da Vahit Kara'yı başından, Emrah Kara'yı da göğsünden vurarak öldürdü.Emrah Kara'nın, geçen kasımda otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek uyardığı ve aralarında husumet başladığı öğrenildi. Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikâyetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettiği öğrenildi. Müslüm ve Ferdi Bora tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.