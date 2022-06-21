İki kardeş kopyaladıkları kredi kartını markette kullanınca yakalandı

Kağıthane Merkez Mahallesi'den geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir bankaya ait ATM'yi takibe alan dolandırıcılar, para çeken şahısları incelemeye başladı. Bir süre sonra harekete geçen dolandırıcılar, ATM'den para çeken şahsın kart bilgilerini kopyalayarak olay yerinden kaçtı.
KARTI KOPYALANAN ŞAHIS ARABASI OLMADIĞI HALDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALIŞVERİŞ YAPILINCA DURUMU FARKETTİ
ATM'den para çektikten sonra evine giden şahıs, bir süre sonra mobil bankacılıktan hesabına girince aracı bile olmadığı halde akaryakıt istasyonlarından alışveriş yapıldığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete başvurdu. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
DOLANDIRICI KARDEŞLER POLİS BASKINIYLA YAKALANDI
Akaryakıt istasyonlarını tek tek gezerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 farklı akaryakıt istasyonundan toplamda 331 lira harcama yapan şüphelilerden bir tanesinin Başar Talha P. (19) olduğunu tespit etti. Başar Talha P.'nin ikamet ettiği Yahya Kemal Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kağıthane polisi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın sırasında Başar Talha P.'nin yanında bulunan kardeşi M.Ş.P.'nin de (17) markette alışveriş yapıldığı sırada yanında olduğunu belirleyen polis onu da gözaltına aldı.