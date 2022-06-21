İki kardeş kopyaladıkları kredi kartını markette kullanınca yakalandı

DOLANDIRICI KARDEŞLER POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Akaryakıt istasyonlarını tek tek gezerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 farklı akaryakıt istasyonundan toplamda 331 lira harcama yapan şüphelilerden bir tanesinin Başar Talha P. (19) olduğunu tespit etti. Başar Talha P.'nin ikamet ettiği Yahya Kemal Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kağıthane polisi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın sırasında Başar Talha P.'nin yanında bulunan kardeşi M.Ş.P.'nin de (17) markette alışveriş yapıldığı sırada yanında olduğunu belirleyen polis onu da gözaltına aldı.