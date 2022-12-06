İki kardeş saadet zinciriyle 300 milyon dolandırdı

Samsun'daözel bir şirketin satış bölümünde çalışan Ersin P. ile Konya'da yaşayan ve bir süredir Amerika'da yazılım işi yapan kardeşi Erdem P.'nin kurdukları saadet zinciri ile Konya ve Samsun'da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü. İddiaya göre ikili, yurt dışında borsalarda yazılım yaptıklarını söyleyerek ikna ettikleri birçok vatandaştan, kolay yoldan para kazandırma vaadiyle para topladı. Yaklaşık bir yıl boyunca sisteme katılanlara düzenli olarak kâr payı veren ikili, yaklaşık 300 milyon lirayla kayıplara karıştı.Olay, aralarında iki kardeşin kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu 25 mağdurun şikâyetiyle ortaya çıktı. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda Erdem ve Ersin P. kardeşler ile akrabalarının da yer aldığı 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işyerinin tespiti ve banka hesaplarının incelemesi istendi. Mağdur avukatı Berivan Yaralı, savcılığın aldığı gözaltı kararının doğru olduğunu belirerek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Yaralı, "Yazılım hazırlayıp, Amerika ve Çin borsalarında kiraya vererek çok para kazandıklarını söylemişler. Mağdurlardan da yurtdışındaki şirketlere dolarla yatırıp yapıp, kazancını TL'ye çevirerek ödeyeceklerini söyleyip yüksek kâr vaadiyle para toplamışlar. Konya'da sadece iki kişiden 20'şer milyon liradan toplam 40 milyon lira almışlar" dedi.