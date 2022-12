İki kardeş “Sokakta hızlı geçme” tartışması yüzünden öldürülmüş

Olaydan sonra polis Ali Can A., Ali A. ve Ferdi Bora, yaralı Müslüm Bora'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında hayatını kaybeden Emrah Kara'nın, Kasım ayında otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Ayrıca Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikayetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettikleri öne sürüldü. Müslüm Bora'nın "Korkutmak için tüfeği çıkardım. İstemeyerek öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.