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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:58 Son Güncelleme: 21.12.2022 11:40

İki kardeş “Sokakta hızlı geçme” tartışması yüzünden öldürülmüş

Adana'da geçtiğimiz hafta Kozan ilçesinde Emrah (28) ve Vahit Kara (37) kardeşlerin daha önce otomobille “Sokaktan hızlı geçme” nedeniyle öldürüldükleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kardeş “Sokakta hızlı geçme” tartışması yüzünden öldürülmüş

Adana'nın Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde 14 Aralık'ta meydana gelen olayda Vahit ile kardeşi Emrah Kara, husumetli oldukları Müslüm, kardeşi Ferdi Bora ve yeğeni Ali Can A. ile trafikte karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı.

Vahit ile Emrah Kara, şüphelilerin aracına doğru koştukları sırada Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indiği sırada Emrah Kara tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Av tüfeğiyle karşılık veren Müslüm Bora. Vahit Kara'yı başından Emrah Kara'yı da göğsünden vurdu. İki kardeş hayatını kaybetti.

Olaydan sonra polis Ali Can A., Ali A. ve Ferdi Bora, yaralı Müslüm Bora'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında hayatını kaybeden Emrah Kara'nın, Kasım ayında otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Ayrıca Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikayetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettikleri öne sürüldü. Müslüm Bora'nın "Korkutmak için tüfeği çıkardım. İstemeyerek öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Müslüm ile Ferdi Bora, tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İki kardeş “Sokakta hızlı geçme” tartışması yüzünden öldürülmüş
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