İki kardeş, trafik canavarı kurbanı oldu

Bingöl'deönceki gece, Çapakçukur Viyadüğünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki Musa Görgel (19) ve kardeşi Mehmet Görgel (14) öldü.Eskişehir'de, şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Yakup Pınar (28) ve yanında bulunan Cemile Kayırsı (28) hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, geri manevra yapan Ahmet B., aracın arkasında bulunan oğlu Samet B.'yi ezdi. Diyarbakır'da ellerindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışırken, A. A.'nın kullandığı otomobilin çarptığı Naide S.(69) öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'da da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Alperen Ay (22) öldü./SABAH