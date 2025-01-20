İki kardeş yangında yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı bir evde çıkan yangında iki çocuk yanarak can verdi. Nizip ilçesinin Belkıs Mahallesi Karakoç Sokak'ta bulunan bir evin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Hüseyin ve 2 yaşındaki Aras Saçkesen yanmış olarak evden çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, eşi cezaevinde olan anne Sude Saçkesen'in süt almak için bakkala gittiği, döndüğünde evden yükselen dumanları gördüğü öğrenildi.