İki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de 12 Ocak Cuma günü, saat 23.30 sıralarında kardeşiyle evine giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, bir çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri Hasan Kozluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Mustafa Memiş, "Motosikletli kişiler çocuğun kafasına 5 kurşun sıkmışlar. Önceden kavga etmişler birbirleriyle" dedi.