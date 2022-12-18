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Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:28 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:44

İki kardeşi öldüren iki kardeş tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli oldukları 2 kardeşi öldürdükleri ileri sürülen 2 kardeş tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kardeşi öldüren iki kardeş tutuklandı

Adana'nın Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde 14 Aralık'ta meydana gelen olayda otomobildeki Emrah Kara ve kardeşi Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi Bora ve Müslüm Bora'nın bulunduğu otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada otomobillerinden inen Vahit ve Emrah Kara, şüphelilerin bulunduğu otomobilin yanına doğru koşmaya başladı. Bu sırada Emrah Kara tabancayla ateş açarak Müslüm Bora'yı yaraladı. Yaralanan Müslüm Bora arabasının arka koltuğundan av tüfeğini alarak, Emrah ve Vahit Kara'ya ateş açarak öldürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri,Ferdi Bora, Ali Can A. ve A.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Olaydan sonra hastanede tedavi gören Müslüm Bora'da emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Müslüm Bora ile kardeşi Ferdi Bora çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İki kardeşi öldüren iki kardeş tutuklandı
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