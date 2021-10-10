İki kardeşi öldürüp hobi bahçesine gömmüşler

ANKARA
'DA, 2012 ve 2013'te kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu
(22) ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu
'nun (17) vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İki kardeşin kaybolmasıyla ilgili A.T., F.G. ve İ.T.'yi takibe alan özel polis birimi zanlıları, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından gözaltına aldı. Şüphelilerin, iki kardeşi öldürerek Ayaş
ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G
.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.