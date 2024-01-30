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Giriş Tarihi: 30.1.2024 17:05 Son Güncelleme: 30.1.2024 17:36

İki kategoride Avrupa üçüncüsü oldu

Uzun yıllardır, Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (Dövüş sporu) Başantrenörü olarak görev alan Diogo Moraes Azevedo, geçen hafta Paris’te katıldığı 2024 IBJJF European Championships’te (2024 IBJJF Avrupa Şampiyonası) “Master Male Black Super Heavy, Usta Erkekler Siyah Süper Ağırlık” kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Diogo Moraes Azevedo aynı zamanda açık siklet kategorisinde de üçüncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kategoride Avrupa üçüncüsü oldu

Uluslararası Brezilya Jiu-Jitsu Federasyonu'nun (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, IBJJF) 2023'te düzenlediği Roma Açık'ta da şampiyon olan Yakın Doğu Spor Kulesi Jiu Jitsu Eğitmeni ve sporcusu Diogo Moraes, önceki yıllarda da önemli başarılara imza atmıştı. 2022'de Barselona'da yine IBJJF tarafından düzenlenen The European Masters turnuvasında Avrupa Şampiyonu olan Diogo Moraes Azevedo, 2018'de de Moskova'da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilian Şampiyonasında, 2018 IBJJF Avrupa Şampiyonu Elgar Rafigaev'i yenerek Dünya Şampiyonu olmuştu.

2024 IBJJF Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkma başarısı gösterdiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, "Jiu Jitsu dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan 2024 IBJJF European Championships'te dünyanın çok önemli sporcuları ile mücadele ederek elde ettiğim dereceden son derece memnunum. Gelecek turnuvalar için antrenmanları sürdürürken bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gençlere Jiu Jitsu'yu sevdirmek için Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi'nde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

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İki kategoride Avrupa üçüncüsü oldu
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