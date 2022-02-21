İki katlı ahşap binada korkutan yangın

Yenişehir Mahallesi Feylosof Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi ile birlikte ihbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan bina daha önceden boşaltılarak kapısına duvar örüldüğü için merdiven dayayarak camdan girdi. Pencereden girerek yangına müdahale edilmesi ile birlikte yangını kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlarda eve yabancı uyruklu şahısların gece barınmak için girip çıktıklarını yakılan mum yüzünden yakılmış olabileceğini kaydettiler. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken vatandaşlarda çalışmaları cep telefonu kameralarıyla görüntülediler.

Bir mahalle sakini "Burası ortaklarının anlaşamadığı için boş kalan bir bina, yabancı uyruklular buraya tırmanarak binaya giriyorlar. Buraya giren çıkan belli değil, sabah poşetlerle gelip gece yarısı alıp gidiyorlar" dedi. Diğer bir mahalle sakini ise "Yangın mumdan çıkmış diyorlar. Burada yabancı uyruklu evsizler kalıyor" diye konuştu.