İki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Daday ilçesi Hasanağa köyü Değirmenci Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Cihan'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evde aileye ait ziynet eşyaları ile bir miktar paranın da olduğu öğrenildi.