İki katlı harabeden Madamın Konağı’na

Bursa
'da, 21 yıl önce 52 tarihi kent belediyesi tarafından kurulan ve bir yıl sonra Avrupa Tarihi Kentler Birliği
'nin 12. üyesi olan Tarihi Kentler Birliği
'nin bu yıl 20'ncisi düzenlenen proje ödülleri yarışmasında, Bilecik Söğüt
'teki "Madamın Konağı" adlı restorasyon projesi, ödüle layık görüldü.
KÖTÜ GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR
Kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği sağlayan "Tarihi Kentler Birliği", koruma projelerine mali destek sağladı. Kentlerin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak için büyük çaba sarf eden birlik, "Madamın Konağı"na verilen ödülü, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e takdim etti. Yıllardır harabe halindeki binanın restorasyonunun bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını isteyen vatandaşlar, şu anki halinin ziyaretçiler için kötü bir görüntü oluşturduğunu söyledi. Özellikle "Diriliş Ertuğrul
" ve "Kuruluş Osman" dizileri nedeniyle turist sayısında büyük artış yaşanırken, Ertuğrulgazi'nin Söğüt'te yaptırdığı "Ertuğrulgazi Mescidi" ya da diğer adıyla "Kuyulu Mescid"e gelen ziyaretçiler, 50 metre mesafedeki harabe binanın görüntüsünün hoş olmadığını belirtti.