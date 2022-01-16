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Giriş Tarihi: 16.1.2022

İki kaza 3 acı haber

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
İki kaza 3 acı haber
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, Sinop'ta meydana gelen kazada ise bir kişi hayatını kaybetti. Ağrı'dan Erzurum istikametine giden Hicabettin B.'nin kullandığı otomobil, Horasan ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada, Naima B. ve Cemal B. öldü, sürücü yaralandı. Sinop Boyabat'ta ise Bayram Ali Sevinç'in kullandığı otomobil, Çatpınar köyü mevkiinde aynı yönde seyreden Sezen Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Sevinç hayatını kaybetti.

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İki kaza 3 acı haber
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