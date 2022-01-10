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Giriş Tarihi: 11.1.2022

İki kentte okullara kar tatili

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
İki kentte okullara kar tatili
YOĞUN kar yağışı Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Bingöl'de merkez ve 7 ilçede, Bitlis'in de Ahlat, Mutki ve Güroymak ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Kar, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta etkili oldu. Meteoroloji, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı. Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Burdur-Antalya ve Antalya- Konya yollarında ulaşım aksadı. Meteoroloji, bugün İstanbul için fırtına, Kıyı Ege için de şiddetli yağış uyarısı yaptı. Balkanlar'dan gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte, çarşamba günü Trakya ve İstanbul'da kar beklenirken, hava sıcaklığının 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. -

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İki kentte okullara kar tatili
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