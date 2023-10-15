İki kez serbest kalmış

Ankara'da ODTÜ ormanının kenarında silahla öldürülen işadamı Levent Cengiz'in katil zanlısı Recep Arıkan 5 yıl sonra Ankara'da yakalandı. Katil zanlısının, yıllardır kardeşi ve başka kişilerin kimlikleri ve fiziki görüntüsünde değişiklik yaparak gizlendiği tespit edildi. Hurdacılık yaptığı ve Ostim'de bulunan Yıldız Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Güven Oto adı altında 24 işyerinin sahibi ve ortağı olduğu belirlendi. Zanlının kasten öldürme suçunun yanı sıra dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi.İşlemlerinin ardından tutuklanan Arıkan'ın, Levent Cengiz cinayetinden gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2018'de Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nce serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Savcılığın itiraz ettiği kararın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Arıkan 8 ay sonra yakalandı. Ancak bu kez de Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeniden itirazı üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği tekrar yakalama kararı çıkardı. Bu sırada Arıkan çoktan kayıplara karıştı.