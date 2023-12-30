Haberler Yaşam Haberleri İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar
Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:15

İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar

İstanbul’da 17 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından iki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. A.A. (17) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 25 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 20 uyuşturucu hap, aseton, 415 lira nakit para, üç cep telefonu ve bir hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar
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