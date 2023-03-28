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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:45

İki kilogramdan fazla zehirle suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından iki kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İki kilogramdan fazla zehirle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ikamet adresinde uyuşturucu madde satışı yapan İ.E. (29) isimli zehir tacirini yakaladı. İ.E.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda bir kilo 955 gram Eroin maddesi, 60 gram Kokain maddesi, bir hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca, iki cep telefonu ve 31 bin 890 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticareti, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlarından kaydı olan İ.E. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İki kilogramdan fazla zehirle suçüstü yakaladılar
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