‘İki kişinin işi bitti sırada iki kişi var’

Çanakkale'de, 13 Kasım'da işadamı Süha Sümer ve eşi Nilgün Sümer'in, apartmanın alt katında pizza dükkanı işleten kiracıları tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sümer çiftini evlerinde öldüren kiracı Turgut Yolcu'nun, aynı apartmandaki Süha Sümer'in bacanağı Çanakkale eski belediye başkanı ve CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ın da kapısını çaldığı, onu da öldürmeyi planladığı belirlendi. Yolcu'yla daha önce tartışma yaşayan Özay'ın, kapıyı açmadığı için ölümden kıl payı kurtulduğu belirtildi. Zanlının, Whatssap grubuna cinayetin hemen ardından "İki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdığı ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Turgut Yolcu, olay yerine gelen polise teslim olmuş, tutuklanmıştı.