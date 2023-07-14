İki kişinin öldüğü helikopter kazasından yaralı olarak kurtulmuştu! ”Bugün çağırsalar yine giderim”

"Ben Türk milletinin bu misafirliğine, bu ilgisine hayran kaldım" diyen İvesenkho "Bu topraklar, bana acımı unutturdu. Akrabalarımdan görmeyeceğim yakınlığı Türk devletinden gördüm. Orman çalışanlarının birbirine olan bağına hayran kaldım. Eğer tekrar uçabilme şansım olsa; hiç bir karşılık beklemeden sizin için koşar gelirdim. Çünkü benim de bu ülkeye bir borcum var. dedi. Marmaris'te geçtiğimiz Eylül ayında orman yangına müdehale etmek için yola çıktıkları sırada Denizli'nin Çardak İlçesi'nde meydana gelen 2 kişinin öldüğü helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan Rus pilot İvesenkho, o gün yaşananları göz yaşlarıyla anlattı. Kaza anını hatırladıkça vicdan azabı çektiğini söyleyen Rus pilot İlya İvesenkho yakıt ikmali için inmeyi planladıkları sırada birinci motorda yakıt sorunu oluştuğunu bu nedenle acil iniş yapmaya karar verdiğini, kazanın tuz gölünde oluşan toz bulutu nedeniyle meydana geldiğini söyledi.