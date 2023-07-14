İki kişinin öldüğü helikopter kazasından yaralı olarak kurtulmuştu! ”Bugün çağırsalar yine giderim”

"Ben Türk milletinin bu misafirliğine, bu ilgisine hayran kaldım" diyen İvesenkho "Bu topraklar, bana acımı unutturdu. Akrabalarımdan görmeyeceğim yakınlığı Türk devletinden gördüm. Orman çalışanlarının birbirine olan bağına hayran kaldım. Eğer tekrar uçabilme şansım olsa; hiç bir karşılık beklemeden sizin için koşar gelirdim. Çünkü benim de bu ülkeye bir borcum var. dedi. Marmaris'te geçtiğimiz Eylül ayında orman yangına müdehale etmek için yola çıktıkları sırada Denizli'nin Çardak İlçesi'nde meydana gelen 2 kişinin öldüğü helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan Rus pilot İvesenkho, o gün yaşananları göz yaşlarıyla anlattı. Kaza anını hatırladıkça vicdan azabı çektiğini söyleyen Rus pilot İlya İvesenkho yakıt ikmali için inmeyi planladıkları sırada birinci motorda yakıt sorunu oluştuğunu bu nedenle acil iniş yapmaya karar verdiğini, kazanın tuz gölünde oluşan toz bulutu nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
"İNSANLARDAN VE ARABALARDAN UZAKLAŞMAK İSTEDİM"
Yanındaki ikinci pilotun olay esnasında panik yaptığını görünce tüm uçuşun sorumluluğunu kendisinin aldığını belirten İvesenkho, "Aşağı baktığımda kara yolunu fark ettim ancak çok araba vardı. Sonra köy gördüm. Arabaların ve köyün üzerine inmemek için hızlı bir şekilde boş bir alana indirmek için gölete doğru yanaşmaya başladım. İnsanlardan ve arabalardan uzak bir yere inmeyi planlarken tuz gölünden çıkan buhar nedeniyle bariyeri göremedim, helikopterin kuyruğu oraya çarptı. Sonra dönmeye başladık. Koltuk kopunca sağ tarafa atılmışım. O saatten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün hastanede gözümü açtım. Kendime gelince ilk sorum 'herkes yaşıyor mu?' oldu. En sevdiğim arkadaşlarımın ölüm haberini alınca çok üzüldüm." dedi.
"ÇOK VİCDAN AZABI ÇEKTİM"
Hastane de kaldığı sürece 9 operasyon geçirdiğini söyleyen Rus pilot, " Bütün bunlar keşke hiç yaşanmasaydı. Zamanı geri alabilmeyi çok isterim. Ne kadar tecrübeli ve ne kadar bilgili olursanız olun bazen bilginiz de, tecrübeniz de kazaların önüne geçemiyor. Kaza anını hatırladıkça vicdan azabı çekiyorum. Bu süreçte kolon kanseri teşhisi konuldu. İyileşmeye çalışıyorum. Tekrar uçmayı çok isterim. 35 senedir bu sahada görev yaptım. Bir daha uçamayacağımı bilmek bana acı veriyor." diye konuştu.
BİR GÜN TEKRAR GEL DESELER SEVE SEVE
Tedavi süresince Bakanlığın ve orman çalışanların kendisini bir gün olsun yalnız bırakmadığını söyleyen İvesenkho, Bu topraklar, bana acımı unutturdu. Akrabalarımdan görmeyeceğim yakınlığı Türk devletinden gördüm. Orman çalışanlarının birbirine olan bağına hayran kaldım. Eğer tekrar uçabilme şansım olsa; hiç bir karşılık beklemeden sizin için koşar gelirdim. Çünkü benim de bu ülkeye bir borcum var." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
21 Eylül 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalanan yangın söndürme helikopteri, Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğramıştı.
Düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.