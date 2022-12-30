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Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:24

İki kişinin ölümüne yol açmışlardı: 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan ve iki kişinin ölümüne yol açan iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki kişinin ölümüne yol açmışlardı: 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 19 Aralık Pazartesi günü Kağıthane ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde peş peşe iki kafenin kurşunlanması olaylarıyla ilgili operasyon düzenledi. İddialara ve Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; kurşunlama olaylarına karışan kişiler 19 Aralık'ta M.E.K., 25 Aralık'ta ise öğrencilerine tatlı almak için sokağa çıkan ve rastgele sıkılan mermilerden biri sırtına isabet eden 25 yaşındaki Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan'ın ölümüne yol açtı. O.K. isimli bir kişi de olayda yaralandı. Aralarında husumet ve hakimiyet kavgası bulunan iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca, 163 mermi, yaklaşık bir kilo Eroin maddesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İki kişinin ölümüne yol açmışlardı: 25 kişi gözaltına alındı
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