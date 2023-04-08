Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre: Karanfil Sokak'tan, Mersin istikametine doğru seyreden M.K., yönetimindeki motosiklet, Laleli Sokak'tan Mersin Antalya D-400 karayolu istikametine doğru giden otomobil ile çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü M.K. ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video