Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 8.4.2023 18:03 Son Güncelleme: 8.4.2023 18:30

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Karanfil Sokak ile Laleli Sokağın birleştiği köşe başında kaza geldi. Kaza güvenlik kamerasına an be an  yansıdı

DURHASAN ŞAHİN
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre: Karanfil Sokak'tan, Mersin istikametine doğru seyreden M.K., yönetimindeki motosiklet, Laleli Sokak'tan Mersin Antalya D-400 karayolu istikametine doğru giden otomobil ile çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü M.K. ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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