İki kişiyi bıçaklayıp polise saldıran şahıs bacağından vurarak etkisiz hale getirildi

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman G., elindeki bıçakla sokakta bulunanları tehdit etmeye başladı. Elindeki bıçakla sokaktakilere saldıran Süleyman G., o esnada sokakta bulunan Ercan Ö. ve Muhammed H.'yı bıçakla yaraladı. Sokaktaki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde elinde bıçak olan Süleyman G.,'ye bıçağı bırakması ve teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan Süleyman G., elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine doğru yürüdü. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs daha sonra silahla bacağından vuruldu.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ercan Ö. ve Muhammet H.,'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Süleyman G., polis ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Süleyman G.'nin daha önce 3 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.