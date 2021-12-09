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Giriş Tarihi: 10.12.2021

İki kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
İki kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı
Adana Yüreğir'de, aralarında husumet olan kuzeni A.Ç (14) ile Y.Ç.'yi (21), motosikletle hareket halindeyken, başka bir motosikletten ateş ederek öldüren 15 yaşındaki Y.D., Sarıçam ilçesindeki bir çiftlik evinde, saklandığı dolapta yakalandı. Katil zanlısı ile kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D. (17), tutuklanarak cezaevine konuldu. Motosikletle hareket halindeyken sadece 2 el ateş ederek ıskalamadan 2 kişiyi vurabilecek kadar iyi silah kullanan kişileri araştıran polis, Y.D.'nin çok iyi tabanca kullandığını, cinayetten 2 ay önce kavga ettiği Çiftsüren'in de silahla Y.D.'ye ateş ettiği ayrıntısına ulaştı.

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İki kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı
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