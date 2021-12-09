İki kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı

AdanaYüreğir'de, aralarında husumet olan kuzeni A.Ç (14) ile Y.Ç.'yi (21), motosikletle hareket halindeyken, başka bir motosikletten ateş ederek öldüren 15 yaşındaki Y.D., Sarıçam ilçesindeki bir çiftlik evinde, saklandığı dolapta yakalandı. Katil zanlısı ile kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D. (17), tutuklanarak cezaevine konuldu. Motosikletle hareket halindeyken sadece 2 el ateş ederek ıskalamadan 2 kişiyi vurabilecek kadar iyi silah kullanan kişileri araştıran polis, Y.D.'nin çok iyi tabanca kullandığını, cinayetten 2 ay önce kavga ettiği Çiftsüren'in de silahla Y.D.'ye ateş ettiği ayrıntısına ulaştı.