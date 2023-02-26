İki kızını, torununu ve damadını kaybetti! Hanginize yanayım kuzularım

Hatay'da Antakya Devlet Hastanesinde hemşire olan Emine (28) Ahmet (29) Yıldırım çifti, çocukları Zeynep ve Erbap Yıldırım (2) ile teyzeleri Seher Güngör (21) enkaz altında kaldı. Baba Mahmut Güngör (56) çocuklarına ulaşamayınca hemen akrabalarıyla birlikte Hatay'a gitti.

Ancak enkazda damadı, torunu Zeynep ve kızı Emine'nin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan diğer kızı Seher ise hastanede hayatını kaybetti. Aileden geriye torunu Erbap kaldı. Cenazeler Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki kızını, torunu ve damadını kaybeden anne Ümmügülsüm Güngör, mezarlara sarılıp, "hanginize yanayım kuzularım. Hanginizle hasret gidereyim" diyerek ağıtlar yakarken, baba Mahmut Güngör ise, "Depremde eniştem, iki kızım, bir torunum öldü. Kurtaramadık, biri sağ çıktı kurtaramadık. Bir torunumu kurtardık onun da ayağı kesildi. Kızım ve damadım hemşire Antakya Devlet Hastanesinde, diğer kızım da iki gün önce yeğenlerine bakmak için Hatay'a gitmişti" dedi.