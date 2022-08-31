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Giriş Tarihi: 1.9.2022

İki komşu arasında saman balyası kavgası

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İki komşu arasında saman balyası kavgası
Konya'nın Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde komşu iki aile arasında, evlerinin arasındaki boşluk alana saman balyası koyma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Nurettin Altunkaya (47), komşuları olan Mahizer Erdemir (47), eşi Ayhan Erdemir (46) ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve saman indiren kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. İhbarla birlikte olay yerine Özel Harekât polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Katil zanlısı Altunkaya, adrese gelen ekiplere silahla ateş ederek direndi. Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Sağlık ekipleri Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir'in öldüğünü belirledi. Şüpheli Altunkaya ve diğer 3 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Altunkaya'nın "adam öldürmek" suçundan kaydı olduğu belirtildi. İki ailenin daha önce de aynı konu nedeniyle tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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İki komşu arasında saman balyası kavgası
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