İki köpeği vuran zanlıdan şok eden ifade: Tavuklarımı öldürüyorlardı

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerin üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şüpheliyi Deydinler Mahallesi'ndeki bir tarlada yakaladı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi.