Haberler Yaşam Haberleri İki köpeği vuran zanlıdan şok eden ifade: Tavuklarımı öldürüyorlardı
Giriş Tarihi: 20.1.2023 16:29 Son Güncelleme: 20.1.2023 16:34

İki köpeği vuran zanlıdan şok eden ifade: Tavuklarımı öldürüyorlardı

Bursa’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine, eline aldığı pompalı tüfekle iki köpeği vuran 30 yaşındaki O.A yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İki köpeği vuran zanlıdan şok eden ifade: Tavuklarımı öldürüyorlardı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesinde yaşayan O.A. kovaladığı bir sokak köpeğini pompalı tüfekle vurduğu anlar sokakta güvenlik kameralarına yansımıştı. Şahsın, dakikalar önce de bir başka köpeği vurduğu tespit edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerin üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şüpheliyi Deydinler Mahallesi'ndeki bir tarlada yakaladı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi.

O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan köpekler İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan O.A, Jandarmada verdiği ilk ifadede, "Köpekler tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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İki köpeği vuran zanlıdan şok eden ifade: Tavuklarımı öldürüyorlardı
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