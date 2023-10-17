Küçük yaşta nişan töreni yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde beşik kertmesi olan 8 yaşındaki kızı çocuğu U.A ile 9 yaşındaki amcasının oğlu R.A.'ya yapılan nişan töreni ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici tedbir kararı ile koruma altına alınan çocuklardan R.A.'nın babası Ramazan ve Sakine Altun ile U.A.'nın babası Uğur ve Songül Altun, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polislerce gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evlerinden alınan iki çocuğun anne ve babaları, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı, nişan töreni ile ilgili de soruşturma kapsamında fotoğraflar ve video kayıtlarına el koydu. Skandal nişan töreninde gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği belirtildi.