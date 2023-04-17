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Giriş Tarihi: 18.4.2023

İki liseli feci şekilde öldü

16 yaşındaki iki genç kızın gezintiye çıktığı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Araç hurdaya dönerken liseli gençler feci şekilde can verdi

İki liseli feci şekilde öldü
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde direğe çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Şevval Ağdacı (16) ile yanındaki arkadaşı Meryem Yapıcı (16) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval Ağdacı'nın kontrolünü yitirdiği 06 CCB 267 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Ancak Yapıcı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Gençler dün kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. DHA

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İki liseli feci şekilde öldü
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