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Giriş Tarihi: 6.10.2024

İki liseli motosiklet kazasında öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İki liseli motosiklet kazasında öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Nuri Yediç (16) hayatını kaybetti. Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nuri Yediç'in kullandığı motosiklet, Hasan T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Yaralanan Yediç, yaşamını yitirdi. TIR şoförü Hasan T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyere çarpıp şarampole devrilen motosikletin sürücüsü liseli Murat Kayseri (17), hayatını kaybetti.
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İki liseli motosiklet kazasında öldü
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