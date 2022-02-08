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Giriş Tarihi: 8.2.2022 15:50 Son Güncelleme: 8.2.2022 15:51

İki milli gururumuz aynı karede

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İki milli gururumuz aynı karede

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediyeye ait yerli ve milli süpürme araçlarının AKM) çevresinde gerçekleştirdiği çalışmaları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. “İki gururumuz: AKM ile Yerli ve Milli Süpürme Aracı aynı karede” notuyla yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Beyoğlu Belediyesi, yerli ve milli süpürme araçları filosu ile Beyoğlu sakinlerine tertermiz bir çevre sunuyor. Kademe AŞ tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin ihtiyacına göre geliştirilen araçlar kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik görevini yerine getiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, temizlikteki hünerlerinin yanı sıra aynı zamanda yüzde 50 tasarruf da sağlayan yerli araçlarının yeniden inşa edilerek hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çevresinde gerçekleştirdiği çalışmaları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. "İki gururumuz: AKM ile Yerli ve Milli Süpürme Aracı aynı karede" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Vatandaşlar ayrıca yerli süpürme araçlarıyla yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

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İki milli gururumuz aynı karede
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