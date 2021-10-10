İki milyar dolarlık kavga büyüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan müştekiler Emirhan Arıcı
, Oğuzhan Arıcı
ve Nuran Arıcı
, Selçuk Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen
'i, demans hastası teyzesine kendisini vasi olarak atatıp, tüm mirası ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Türkiye'de yaklaşık 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'in kurucusu Ahmet Keleşoğlu
, 14 Ocak 2015'te vefat etti. Geride ise 2 milyar dolarlık (yaklaşık 18 milyar lira) miras kaldı. İki ay sonra Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin mirasçılık belgesindeki kararıyla mirasçı olarak geriye eşi Nezahat Keleşoğlu
ve ikinci zümre mirasçıları olan Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı ve Nuran Arıcı'yla birlikte kardeş, kardeş çocukları ve kardeş torunları kaldı. Veraset ilamına göre mirasçı görünmeyen Mustafa Sonay Gürgen, mirasçı teyzesi 92 yaşındaki Nezahat Keleşoğlu'nun demans hastalığını ileri sürerek vasi talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, 6 yıl önce Gürgen'i, teyzesine vasi olarak atadı. Gürgen de, teyzesinin haklarını koruma iddiasıyla, diğer mirasçılar aleyhine alacak davası açtı.
'HİSSELERİ GİZLEDİ' İDDİASI
İddiaya göre, miras olarak kalan şirketlerde, holdingde, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu adına kurulan vakıfta yönetim kurulu başkanlığı yapmaya başlayan Gürgen, holdingin tüm mal varlığını yönetme gücünü eline geçirdi. Gürgen'in, teyzesi ve kendilerine zarar verdiklerini öne süren diğer mirasçılar, vasiliğin iptali ya da holdinge kayyum atanması için dava açtı. Bu arada diğer mirasçılar, Gürgen'in teyzesi adına verdiği veraset ve intikal vergisi beyannamesinde Selçuk Ecza Holding'in en önemli iki şirketi olan Selçuk Ecza Deposu AŞ
ve As Ecza Deposu
şirketinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini tespit etti.