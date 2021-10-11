İki milyar dolarlık kavga büyüyor

92 YAŞINDAKİ TEYZESİNİN HİSSELERİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mustafa Sonay Gürgen'in teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na ve kendilerine zarar verdiklerini öne süren diğer mirasçılar, Gürgen'in vasilik görevinin sona erdirilmesi ya da holdinge kayyum atanması için dava açtılar. Bu arada diğer mirasçılar yaptıkları araştırmalarda Mustafa Sonay Gürgen'in kısıtlı teyzesi adına vermiş olduğu veraset ve intikal vergisi beyannamesinde Selçuk Ecza Holding'in en önemli iki şirketi olan Selçuk Ecza Deposu AŞ ve As Ecza Deposu şirketinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini tespit ettiler.