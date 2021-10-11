İki milyar dolarlık kavga büyüyor

Gürgen'in ayrıca diğer mirasçılar aleyhine açtığı alacak davasında ise paylaşılacak mallar listesine bu iki şirketteki Nezahat Keleşoğlu'nun hisselerini bildirmediği ve Keleşoğlu'nun hisselerini gizlediği öne sürüldü. Dilekçede, "Mustafa Sonay Gürgen, vasilik görevini kötüye kullanmanın yanı sıra kanuna aykırı olarak şirket raporlarında yanlış, yanıltıcı bilgi vererek şirketin genel kurulunu ve kamuoyunu yanıltmış, diğer mirasçıların genel kurulda temsil haklarını ihlal etmiş ve alacakları kar paylarından mahrum kalmalarına yol açmıştır" denildi.
2 MİLYAR DOLARLIK MİRAS KAVGASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan müştekiler Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı ve Nuran Arıcı'nın avukatı Mustafa Demirbağ'nın iddiasına göre Türkiye'de yaklaşık 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'in kurucusu Ahmet Keleşoğlu 14 Ocak 2015 günü vefat etti. Merhum Keleşoğlu'nun vefatından iki ay sonra İstanbul Anadolu 19.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin mirasçılık belgesindeki kararıyla mirasçı olarak geriye eşi Nezahat Keleşoğlu ve ikinci zümre mirasçıları olan Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı ve Nuran Arıcı'yla birlikte kardeş, kardeş çocukları ve kardeş torunları kaldı. İddiaya göre Mustafa Sonay Gürgen bu mahkemeden alınan veraset ilamına göre mirasçı değildi.
Mustafa Sonay Gürgen mirasçı teyzesi Nezahat Keleşoğlu'nun sürekli demans hastalığını ileri sürerek vasi talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi de 6 yıl önce Mustafa Sonay Gürgen'in Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak atanmasına karar verdi. Vasi olarak atanan Mustafa Sonay Gürgen de daha sonra diğer mirasçılar aleyhine İstanbul Anadolu 6. Aile Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Gürgen açtığı bu davada kısıtlı teyzesinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu iddia etti. Ancak suç duyurusu dilekçesine göre merhum Ahmet Keleşoğlu vefat ettiğinde geriye büyük bir mal varlığını miras olarak bıraktı.
Gürgen de miras olarak kalan şirketlerde, holdingde ve Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu adına kurulan vakıfta yönetim kurulu başkanlığı yapmaya başladı. Kendisini vasi tayin ettiren Mustafa Sonay Gürgen, holdingin tüm mal varlığını yönetme gücünü ele geçirdi. Şirketlerin genel kurullarında çoğunlukla söz sahibi olması nedeniyle genel kurullarda istediği kararı çıkarma yetkisine sahip oldu. Durum böyle olunca Mustafa Sonay Gürgen ile diğer mirasçılar arasında hukuki ihtilaflar da başlamış oldu.
92 YAŞINDAKİ TEYZESİNİN HİSSELERİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Mustafa Sonay Gürgen'in teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na ve kendilerine zarar verdiklerini öne süren diğer mirasçılar, Gürgen'in vasilik görevinin sona erdirilmesi ya da holdinge kayyum atanması için dava açtılar. Bu arada diğer mirasçılar yaptıkları araştırmalarda Mustafa Sonay Gürgen'in kısıtlı teyzesi adına vermiş olduğu veraset ve intikal vergisi beyannamesinde Selçuk Ecza Holding'in en önemli iki şirketi olan Selçuk Ecza Deposu AŞ ve As Ecza Deposu şirketinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini tespit ettiler.
Yine iddiaya göre Mustafa Sonay Gürgen, kısıtlı teyzesi adına diğer mirasçılar aleyhine İstanbul Anadolu 6.Aile Mehkemesi'ne katılım alacağı davası açmış, ancak bu mahkemede paylaşılacak mallar listesine bu iki şirkette Nezahat Keleşoğlu'nun hisselerini de bildirmemişti. Mustafa Sonay Gürgen, Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu 'nun hissedarlarından olan kısıtlı teyzesinin hisselerini gizlemişti.
MİRASÇILARIN HİSSELERİ, İHMAL EDİLEBİLECEK ORANDA OLDUĞU İÇİN KAYITLARDA GÖSTERİLMEMİŞ
Öte yandan Mustafa Sonay Gürgen, genel kurul kararların iptali istemiyle açılan başka bir davada diğer mirasçıların kendilerine bir başvuruda bulunmadığını iddia etti. Gürgen'in avukatı ise diğer mirasçıların hisselerinin 'ihmal edilebilecek oranda..' olduğu iddiasıyla paylarının kayıtlara geçirilmediğini belirtti.
Avukat Mustafa Demirbağ suç duyurusu dilekçesinde, "Gerek müvekkilleriminin gerekse diğer mirasçıların şirketteki paylarının değerinin tespiti dahi yapılmadan pay oranlarının küçünmesi ve hisse değerlerini küçük göstermek şüphelinin haddine değildir. Şüpheli ısrarla bu iki şirketteki hisselerin kaydı için mirasçıların kendilerine bir başvuru yapmadıklarını iddia etmektedir. Oysa şüpheli mirasçıların şirkete girmesini önlemek amacıyla vasilik görevini dahi kötüye kullanmayı göze almıştır.
Vasilik görevini kötüye kullanmanın yanında kanuna aykırı olarak şirketin raporlarında yanlış, yanıltıcı bilgi vererek şirketin genel kurulunu ve kamuoyunu yanıltmış, diğer mirasçıların genel kurulda temsil haklarını ihlal etmiş ve alacakları kar paylarından mahrum kalmalarına yol açmıştır. Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak ceza davası açılmasını talep ediyoruz dedi. Soruşturmanın sonucunda Mustafa Sonay Gürgen'e ya dava açılacak ya da takipsizlik kararı verilecek.