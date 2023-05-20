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Giriş Tarihi: 20.5.2023 10:18

İki milyon liralık kaçak sigara operasyonu

İstanbul’da düzenlenen “Kaçak Sigara ve Tütün” operasyonunda piyasa değeri iki milyon lira olan kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İki milyon liralık kaçak sigara operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde depo görünümlü kiralık bir adrese, bir otele ve Başakşehir İlçesi'nde bir adrese "Kaçak Sigara ve Tütün" operasyonu düzenledi. Yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasa değeri iki milyon lira olan beş bin 580 paket kaçak sigara, 280 kaçak puro, 82 elektronik sigara/nargile makinesi, 439 bin 208 yaprak sigara kağıdı, beş bin 500 gram kaçak sigara tütünü, 40 bin 800 kaçak sigara filtresi, dört gümrük kaçağı oyun konsolu ve kolu ele geçirildi.

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İki milyon liralık kaçak sigara operasyonu
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