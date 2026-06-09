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Giriş Tarihi: 9.06.2026

İki motor çarpıştı: 2 ölü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İki motor çarpıştı: 2 ölü
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İstanbul Kartal D-100 Karayolu'nda aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle demir bariyerlere vuran sürücüler Emir Enes Doğan (23), Serdar Çağlayan (48) ve motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunduğu değerlendirilen İpek Nisa Tepe kanlar içinde yere savruldu. Sürücüler Doğan ve Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Tepe ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazelerin ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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İki motor çarpıştı: 2 ölü
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