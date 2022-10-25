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Giriş Tarihi: 26.10.2022

İki öğrencinin öldüğü çatışmada 12 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İki öğrencinin öldüğü çatışmada 12 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulların bulunduğu bölgede daha önceden husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışmaya aileler de karışmış, silahlı kavgada olayla alakası olmayan Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetmiş, 13 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. İki aile arasında daha önceden de okul servisi taşımacılığı yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Çınar ile Yeten'in cenazeleri önceki gün gece saatlerinde toprağa verildi.

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İki öğrencinin öldüğü çatışmada 12 gözaltı
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