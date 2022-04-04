İki öğrencisini döven tekvando hocasına 12 taksitle 9 bin TL adli para cezası

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda 5 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, okuldaki tekvando kursuna giden ilk öğretim 3. sınıf öğrencisi A.A. ve 5. sınıf öğrencisi kuzeni A.R.S., ailelerine milli sporcu eğitmen Murat Y. tarafından darp edildiklerini anlattı. Bunun üzerine hastaneye giderek darp raporu alan aileler Murat Y.'den şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Murat Yalçıner hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.



'SİZDEN ÖNCEKİLERİ AYAKLARINDAN BAĞLAYIP ASIYORDUM'

Davanın ikinci duruşmasına katılan A.R.S'nin annesi Ayşe Sağlık'ın sözleri şok etkisi yarattı. Yalçıner'in çocukları tehdit ettiğini ileri süren Sağlık, "Ders sırasında öğrencileri tehdit ediyormuş. Sizden önceki öğrencileri ayağından bağlayıp asıyordum, beyin kanaması geçireceklerdi, uslu durmazsanız size de yaparım" dediğini anlattı. Darp edilen çocuklarda kendilerini döven hocalarından şikayetçi olduklarını ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.



'9 BİN TL PARA CEZASI'

Mahkeme öğrencilerini döven Murat Yalçıner'i her iki çocuğa karşı işlediği 'basit yaralama' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulayarak toplamda 300 gün karşılığı olarak 9 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ceza 12 taksite bölündü. Yalçıner hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.