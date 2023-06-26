Haberler Yaşam Haberleri İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 10:07 Son Güncelleme: 26.6.2023 10:47

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy Akören mevkiinde otomobil Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e düğüne giderken arızalandı ve arkasından giden otomobilin çarpması neticesi arızalanan araçta yangın çıktı.

Otomobil sürücüsü Zafer O., yolcular Elif O., Sultan O., ilk belirlemelere göre yanarak feci şekilde can verdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sami E, Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı
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