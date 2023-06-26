İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy Akören mevkiinde otomobil Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e düğüne giderken arızalandı ve arkasından giden otomobilin çarpması neticesi arızalanan araçta yangın çıktı.

Otomobil sürücüsü Zafer O., yolcular Elif O., Sultan O., ilk belirlemelere göre yanarak feci şekilde can verdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sami E, Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.