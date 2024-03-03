İki otomobil kaza yaptı motosiklet yolcusu öldü

İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 35 yaşındaki Burak A'nın kullandığı otomobil, kavşaktan kontrolsüz dönüş yapan 25 yaşındaki İzzet Yiğit C'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden sürücü Abdullah D. (50) kullandığı motosiklete çarptı. Devrilen ve sürüklenen motosikletin arkasında yolcu olan Önder Palabıyık ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder Palabıyık, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan iki otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.