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Giriş Tarihi: 3.3.2024 10:43 Son Güncelleme: 3.3.2024 11:19

İki otomobil kaza yaptı motosiklet yolcusu öldü

Bursa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri kaza sonrası savrularak seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Önder Palabıyık hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İki otomobil kaza yaptı motosiklet yolcusu öldü

İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 35 yaşındaki Burak A'nın kullandığı otomobil, kavşaktan kontrolsüz dönüş yapan 25 yaşındaki İzzet Yiğit C'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden sürücü Abdullah D. (50) kullandığı motosiklete çarptı. Devrilen ve sürüklenen motosikletin arkasında yolcu olan Önder Palabıyık ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder Palabıyık, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan iki otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki otomobil kaza yaptı motosiklet yolcusu öldü
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