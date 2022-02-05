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Giriş Tarihi: 5.2.2022 13:29 Son Güncelleme: 5.2.2022 13:38

İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Osman G. idaresinde 06 AUJ plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde Mevlüt K. idaresindeki 09 R plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan kişilerden Özlem, Eymen, Elif, Eren D. ile Atiye G. yaralandı.



Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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