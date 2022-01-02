İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Haluk Sevdi yönetimindeki otomobil, Muhammet Bulduklar yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Bulduklar ile araçlarda bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gönderilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.