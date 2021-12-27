İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Henüz sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile otomobil, Millet Bulvarı'nda yol çalışması nedeniyle ulaşımın sağlandığı tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı.



Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Elif Hattıbel (21), Yasin Tolun (29), Ali Tolun (35) ile Mehmet Aslan (46) Hatice Aslan (41), İbrahim Yılmaz (46), Efe Yılmaz (13) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol araçların yoldan çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.