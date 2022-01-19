İki Rus cinsel istismardan 27’şer yıl hapis cezası aldı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesinde 17 Eylül 2020'de bir doğum günü partisinde Rusya vatandaşı 32 yaşındaki M.M. adlı kadının, yine Rusya vatandaşı olan 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasıyla görülen davada sanıklar hakkında karar verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar M.T. (34) ve N.L. (48), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanıklar M.T. ve N.L. sabıkasız olduklarını ve suçlu bir kişi olmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklara 27'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Olay günü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden S.K, kaldığı cezaevinde geçtiğimiz 14 Temmuz'da intihar etmişti.