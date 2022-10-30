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Giriş Tarihi: 30.10.2022

İki sevgili garajdaki otomobilde egzoz gazından zehirlendi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İki sevgili garajdaki otomobilde egzoz gazından zehirlendi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde garajdaki otomobilde sohbet eden iki sevgili, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Savaş Yazıcı (40) ve arkadaşı Neşe Karabacak (42) Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir evin garajındaki otomobilde gece sohbet etti. Üşümemek için otomobili çalıştırarak kaloriferi açan ikili, otomobilin içerisine sızan egzoz gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde yakınları, otomobilde Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ı hareketsiz buldu. Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yazıcı ve Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

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İki sevgili garajdaki otomobilde egzoz gazından zehirlendi
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