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Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:43

İki suç ortağı parmak izinden tespit edilerek yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki suç ortağı parmak izinden tespit edilerek yakalandı

İstanbul’da iş yerlerini soyan iki suç ortağının açık kimlikleri, soydukları iş yerlerinde bıraktıkları parmak izlerinden tespit edildi ve iki suç ortağı da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Hilal ve Safa Mahalleleri'ndeki iki iş yerinden piyasa değeri 220 bin lira olan hırdavat malzemesi çalınması üzerine inceleme başlattı. Soyulan iş yerlerinde parmak izleri tespit edildi. Parmak izlerinden açık kimlikleri belirlenen F.Ç. ve M.B., Sancaktepe Safa Mahallesi'nde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.B.'nin yakalandığı depo içerisinde yapılan aramalarda; 54 parça halinde satışa hazır halde toplam bir kilo 393 gram uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, çalıntı oldukları değerlendirilen iki adet spiral makine, üç adet hilti makinesi, 85 kilogram ağırlığında bağlantı aparatları, beş elektrikli testere ve iki adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. Muhafaza altına alınan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. F.Ç. ve M.B. isimli iki suç ortağı "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İki suç ortağı parmak izinden tespit edilerek yakalandı
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