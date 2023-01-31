İki taksiciye cehennemi yaşattılar

ANKARA Keçiören'de uyuşturucu kullanan B.M. (19) ile B.Y. (23), iki taksiciye 11 Temmuz 2022 gecesi dehşeti yaşattı. Önce, E.Y.'nin kullandığı taksiye binen ikili, şoförü 20 bıçak darbesiyle ölüme terk ettikten sonra parasını alıp parmak izi bırakmamak için aracı yaktı. Daha sonra S.Y.'nin kullandığı taksiye binen iki cani, bu kez de şoförü 17 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etti. Ardından taksiyi uçurumdan attı. B.M.'nin dayısının ihbarı üzerine yakalanan B.M. ve B.Y. tutuklandı. İki cani suçlarını itiraf etti. Hazırlanan iddianamede "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "yakarak mala zarar verme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 43'er yıla kadar hapis istendi. İddianamede şüphelilerin sürücüleri öldürebilecekken yaralı olarak bırakmış olsalar da, darbe sayısı ve öldürücü nitelikte olmasının, eylemin yaralama değil kasten öldürme olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi.