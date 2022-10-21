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Giriş Tarihi: 21.10.2022 02:27

İki tırın arasında kaldı, feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tır parkı içerisinde freni boşalan tırın çarptığı şahıs, iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti

İHA
İki tırın arasında kaldı, feci şekilde can verdi

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Kirazpınar Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park içerisinde freni boşalan bir tır, o sırada yaya olarak alanda bulunan Ersan Karabıyık'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Karabıyık, iki tır arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Ersan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Karabıyık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İki tırın arasında kaldı, feci şekilde can verdi
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