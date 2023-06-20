İki uyuşturucu satıcısı yakalandı… Lavaş ekmeği paketine saklamışlar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih'teki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon yaptı. O.S. isimli isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda lavaş ekmeği paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 391 gram preslenmiş halde Esrar maddesi, 19 gram Marihuana maddesi, 116 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 405 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da cezaevine yerleştirildi.