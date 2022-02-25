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Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:15 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:22

İki yaka kavuşuyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İki yaka kavuşuyor

Seydikemer’in Kumluova Mahallesini Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesini bağlayacak köprünün yapım çalışmaları devam ediyor. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgede yapılacak köprü, iki yakayı birbirine bağlayacak.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün girişimleriyle, Seydikemer'in Kumluova Mahallesini Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesini bağlayacak köprünün yapım çalışmaları devam ediyor.

Köprü 140 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olacak. Köprünün tamamlanmasının ardından turizm ve tarım sektörlerinin güçlü olduğu Seydikemer ve Kaş ilçesinin ulaşımı daha rahat olacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, Karayolları 13. Bölge Baş Mühendisi Aydın Beyhan ve Arazi Mühendisi Mehmet Gülcemal köprünün yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, köprünün turizm ve tarım açısından güçlü iki bölgeyi birleştireceğini ifade etti. Başkan Otgöz, tarım ve turizme büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

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